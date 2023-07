Johann Borcard a fait le plein de confiance

Couronné lors de la Fête alpestre du Rigi dimanche dernier, Johann Borcard a le sentiment d’avoir lancé sa saison. Le Gruérien de 29 ans espère enchaîner dès ce week-end à la romande.

GLENN RAY

LUTTE SUISSE. Dimanche passé au sommet du Rigi, Johann Borcard a retrouvé ses sensations dans la sciure. Fort de quatre passes victorieuses et deux nulles, le Gruérien de 29 ans est rentré de Schwytz avec une couronne alpestre (rang 7a, 56,50 points). «C’est majestueux là-bas en haut. Le Rigi, c’est une fête magnifique. Encore plus quand on repart avec une couronne.»

La satisfaction était perceptible dans la voix de Johann Borcard, meilleur régional en Suisse centrale devant le Marsensois Benjamin Gapany (8d, 56,25). Avec une frustration, celle de ne pas avoir battu un couronné fédéral. «J’ai…