L’action vitrine effectue son retour cet été

CHÂTEL-SAINT-DENIS. C’est aux Paccots que les membres du Groupement des commerçants industriels et artisans châtelois se sont réunis pour prendre part à l’assemblée annuelle. Lors de celle-ci, Sofia Ewald a été élue présidente. Elle remplace Simon Pilloud, qui a cédé sa place après huit ans d’investissement.

Mercredi soir, les membres ont soutenu l’idée d’organiser à nouveau une «action vitrine» en ville de Châtel-Saint-Denis. Une première édition avait eu lieu en automne 2021. Celle de cette année se déroulera du 15 juillet au 31 août. Les 40 participants décoreront leur vitrine sur le thème «été en folie» et «vos valeurs». L’idée est que les clients observent les vitrines, afin de pouvoir ensuite répondre à une question et tenter de gagner une récompense. «Le but de cette action est…