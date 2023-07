A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch.

Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Cabalet: activités culturelles et sportives gratuites pour petits et grands. Programme sur www.jeunesse-bulle.ch. Jusqu’au 7 juillet. Ma,je,ve 16h-19h, me et sa 15h-19h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Centre: marché artisanal. Bars, animations, restauration. Sa 16h-21h.

ÉCHARLENS

Village: Rencontres des jeunesses gruériennes. Jusqu’à dimanche.

ÉPAGNY

Village de la paix: parcours interactif et ludique sur la durabilité (citoyenneté, agriculture, consommation). Inscriptions sur www.villagedelapaix/activites/ adelante. Sa 13h30-17h.

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

Gare aux sorcières: spectacle Croqu’Free se la rat’conte. Réservations sur www.croquefreeson.ch.

Sa 20h, di 15h.

Plan-Francey: fête de la…