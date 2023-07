L’Hôpital Daler valorisera les produits régionaux

TERROIR FRIBOURG. L’Hôpital Daler est le premier établissement hospitalier à signer la charte «Cuisinons notre région». Lancée en juin 2021 et portée par plusieurs Directions de l’Etat, avec le soutien de Terroir Fribourg, Fourchette verte Fribourg, GastroFribourg, Grangeneuve et Beelong, cette initiative peut compter sur la participation de 25 établissements publics, parapublics et privés, notamment des restaurants, des écoles et des EMS. En signant cette charte, l’Hôpital Daler, qui prépare 350 mets par jour, s’engage ainsi «à valoriser les produits régionaux et de saison, à privilégier des modes de production socialement responsables et écologiques et à promouvoir la santé par une alimentation équilibrée», rappelle Terroir Fribourg dans un communiqué.