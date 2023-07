La «brindille» rentre contente du Portugal

CYCLISME SUR PISTE. Fantine Fragnière était engagée aux championnats d’Europe de cyclisme sur piste U23 jusqu’à samedi dernier. La Vuadensoise de 19 ans est revenue d’Anadia (Portugal) très «contente» pour son baptême dans cette catégorie. «Pour l’éliminatoire, j’avais un peu peur de me frotter à des coureuses de trois ou quatre ans de plus. Finalement, j’ai bien joué des coudes et décroché une 10e position (sur 18) inespérée. D’un autre côté, j’avais les capacités physiques, donc j’aurais peut-être pu faire mieux.»

La Gruérienne a ensuite pris part au chrono sur 500 mètres, une épreuve pour pures sprinteuses. «Ce que je ne suis pas du tout. Mais pour exercer mon explosivité, mon entraîneur a jugé que c’était bien pour moi, commente-t-elle. J’ai des jambes, mais par rapport aux…