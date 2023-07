La HEP remplacée par une faculté

ENSEIGNEMENT. Les députés ont accepté jeudi de réunir sous un même toit l’ensemble de la formation à l’enseignement. Celle des enseignants primaires, dispensée jusque-là par la Haute école pédagogique, rejoindra l’Université de Fribourg afin de créer un centre de compétence. La loi modifiant la loi sur l’Université et abrogeant la loi sur la Haute école pédagogique Fribourg (HEP/PH FR) a passé la rampe par 94 voix contre 4 et 1 abstention.

La décision de principe de ce regroupement avait été annoncée par le Gouvernement il y a un peu plus de deux ans. La future entité, effective à la rentrée 2025-2026, ou 2026- 2027 au plus tard, prendra la forme d’une nouvelle faculté dédiée aux sciences de l’éducation et de la formation. La nouvelle structure constituera un modèle «original», avec un…