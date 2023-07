Le Grand Conseil accepte le diktat de l’OFROU

ESTAVAYER. L’équation était simple: payer 5 millions pour reloger l’Office fédéral des routes (OFROU), sans recevoir de loyers, ou le voir quitter la Broye, pour s’installer à Yverdon avec ses 63 employés. Le Grand Conseil a cédé. Le couteau sous la gorge et en grimaçant, il a accepté ce crédit par 86 oui, 9 non et 4 abstentions.

Installé à Estavayer-le-Lac depuis 2008, l’OFROU estime que ses locaux ne répondent plus aux normes de la Confédération, a expliqué le rapporteur Christophe Chardonnens (plr, Montbrelloz). «Un accord a été trouvé avec les TPF pour 1714 mètres carrés de bureau dans le projet Gare-Casino, pour 9,4 millions de francs.»

Là où le bât blesse, c’est que le canton est contraint d’acquérir en PPE 43% de l’ensemble, de l’équiper, puis d’en laisser l’usufruit à l’OFROU.…