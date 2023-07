Le lac gardé par dix géants de bois

L’artiste gruérien Yves Tinguely souhaite enchanter le sentier du lac de la Gruyère. Pour cela, il projette de créer dix énormes créatures, faisant revivre les histoires et légendes locales.

JEANNE AMMANN

ART. «Dix géants, dix communes, dix ans.» Assis à la table de la cuisine dans sa maison à Rossens, Yves Tinguely mesure l’audace de son projet: créer dix sculptures monumentales en bois autour du lac de la Gruyère lors de la prochaine décennie.

Ces œuvres, dont l’une a déjà pu être admirée à Hauteville lors de l’Abyss Festival (La Gruyère du 13 juin), seront édifiées en bois récupéré et non traité, avec une partie en tavillons. «Il n’y aura pas un gramme de béton, sur aucune sculpture!» souligne-t-il non sans fierté.

Catherine Repond, dite La Catillon, dernière femme condamnée au bûcher…