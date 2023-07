Le monde dans un bol de riz

C’est l’aliment le plus consommé sur Terre. Le riz se décline en milliers de variétés et autant de plats dégustés sur tous les continents. Certains mets uniques à base de la céréale universelle se racontent. Ils se sont mondialisés et s’ancrent dans la culture collective.



PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Des grains ronds, courts, plus ou moins longs, parfumés, riches en amidon, voire gluants; des graminées blanches, colorées, complètes, étuvées, précuites… Décrire exhaustivement les caractéristiques des différentes sortes de riz relève de la gageure, d’autant qu’il existe des milliers de variétés de la céréale cultivée depuis la nuit des temps, d’abord en Asie puis en tout lieu propice à son exploitation.

Vous songez au thiéboudiène sénégalais, au nasi goreng indonésien et même au galinhada brésilien?…