Le papier peint inspire deux artistes glânois

La nouvelle exposition du Musée du papier peint propose un dialogue entre les murs du château et les œuvres de Giovanna et Henry Butty, artistes d’Ursy.

ÉLODIE FESSLER

MÉZIÈRES. Incidence: nom féminin, se dit d’une rencontre entre un rayon lumineux et une surface, nous apprend Le Petit Robert. Cette définition a inspiré la directrice du Musée du papier peint Laurence Ansermet pour nommer la nouvelle exposition temporaire de l’institution.

Incidences se veut être la rencontre des œuvres de Giovanna et Henry Butty, avec les papiers peints qui habillent les murs historiques, explique-telle. Des œuvres spécialement créées pour l’occasion et qui invitent le visiteur à prendre part à ce dialogue artistique. «Cette rencontre les sublime mutuellement et rayonne jusqu’au spectateur, reprend…