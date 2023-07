Les Georges tirent «un bilan positif»

Dans un communiqué, Les Georges annoncent une fréquentation de plus de 16 000 festivaliers sur ses trois soirées gratuites et trois soirées payantes. Le festival fribourgeois, qui s’est déroulé du 10 au 15 juillet sur la place Georges-Python, peut ainsi tirer «un bilan positif». Une «superbe édition» qui a toutefois vu l’annulation de plusieurs concerts mardi en raison des conditions météorologiques. «Les conséquences émotionnelles et financières de cette décision ne sont pas négligeables et l’équipe espère ne jamais revivre un tel événement», souligne le directeur du festival Xavier Meyer. Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous au public du 15 au 20 juillet 2024.