Locaux de Steiger Galvanotechnique rouverts

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le Service de l’environnement (SEn) a autorisé l’entreprise Steiger Galvanotechnique à rouvrir ses locaux jeudi matin. Ils avaient été mis sous scellés lundi par la Préfecture de la Veveyse à la suite d’une fuite de liquide cyanuré. Un incident chimique qui avait provoqué l’évacuation d’une centaine de personnes du Centre artisanal et de bureau (CAB), dans la zone industrielle Pra de Plan. «Nous avons reçu le feu vert du SEn et les rapports relatifs qui prouvent que tout est en ordre et sans danger», indiquait jeudi le préfet de la Veveyse François Genoud. Porte-parole de la police cantonale, Gino Frangone précise que les investigations pour connaître les circonstances de l’incident, ainsi que les contrôles sur le respect des procédures se poursuivent. EF