Mathilde Genoud forcée de dire stop

NATATION. Après avoir longtemps tiré sur la corde, Mathilde Genoud (photo) a choisi d’arrêter les frais. Souffrant depuis cinq ans de douleurs chroniques aux tibias, la Vuadensoise de 19 ans met un terme à sa carrière. «C’est un syndrome des loges bilatérales, qui déclenche des brûlures et des tiraillements dans mes jambes, précise-t-elle. C’est dû au mouvement de brasse avec les pieds, qui n’est pas naturel.»

Des douleurs qui se sont intensifiées depuis que la Gruérienne a rejoint les rangs du club zurichois d’Uster en 2021. «Le rythme et l’intensité ont changé. Le plus dur, c’était de me retrouver bloquée sur le plot en appréhendant l’aprèscourse.»

Malgré une diminution de sa charge d’entraînement, Mathilde Genoud a dû se résoudre à raccrocher avant même la fin de la saison. «C’était…