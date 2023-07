ROMANENS

Agé de 51 ans, Pascal Frossard est décédé le 11 juin à la suite d’une chute sur le chantier d’une ferme à Rueyres-Treyfayes.

Né le 29 février 1972 dans le foyer d’Aimé et de Marie-Thérèse Frossard, Pascal a passé toute ton enfance à Romanens, cette localité qui lui tenait tant à cœur. Après sa scolarité dans son village, il prit la direction de Bulle pour suivre l’école secondaire et découvrir d’autres horizons. Peu intéressé par l’école, il préférait s’occuper des moutons, des lapins et de l’entretien de la maison familiale, qu’il a ensuite transformée avec bon goût.

Après une première formation de mécanicien, il accomplit un second apprentissage de maçon, en dépit de son désamour pour les bancs d’école.

En juillet 1985, en pleine adolescence, il eut la grande peine de perdre…