Prête à se défendre jusqu’au bout

Rebond

PAR PAUL GROSSRIEDER*

Poutine qualifie sa guerre en Ukraine de reconquête des «terres historiques de la Russie». Or, la nation ukrainienne a une très longue histoire qui, consciemment ou non, habite la mémoire du peuple de Kiev.

HISTOIRE. Un bref rappel des dix derniers siècles de l’Ukraine éclaire la nature du conflit qui se déroule sur son territoire.

Les tensions entre Ukraine et Russie remontent à l’an 988, au moment de la conversion au christianisme du Viking Valdemar, devenu Vladimir ou Volodymir. Dans l’histoire mythifiée, il est devenu, selon les points de vue, le premier Ukrainien ou le premier Russe. Néanmoins, Vladimir se voit proclamé grand-prince de tout le Rus’ de Kiev, et son trône est à Kiev et non en Moscovie.

En 1240, les Mongols de la Horde d’or vont s’emparer de…