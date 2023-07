Quand la solidarité devient fresque

Le canton a mandaté l’artiste Caroline Demuth pour l’élaboration d’une fresque en l’honneur de la solidarité, afin de remercier toutes les personnes qui s’investissent dans l’accueil et l’intégration des migrants.

JEANNE AMMANN

ART. «Les infrastructures d’accueil pour personnes migrantes proposées par l’Etat fribourgeois ne sont pas suffisantes à elles seules.» C’est ce qu’a admis le conseiller d’Etat Philippe Demierre, responsable de la Direction de la santé et des affaires sociales, lors d’une conférence de presse mercredi au Musée Tinguely. «Le travail des associations, des bénévoles et des communes est essentiel pour l’intégration des réfugiés», a-t-il ajouté. Le canton a ainsi décidé de remercier celles et ceux qui s’engagent pour que Fribourg soit un lieu de refuge et de mandater…