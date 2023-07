VTT. Après s’être imposé lors des trois premières étapes de l’ÖKK Bike Revolution cette saison, Marwan Karim Barhoumi a remis ça samedi à Davos. Chez les U15, le vététiste bullois a devancé son dauphin de deux petites secondes, bouclant le parcours grison en 43’16. Prochaine et dernière course de l’ÖKK Bike Revolution, la grande finale du 1er au 3 septembre à Huttwil (BE).