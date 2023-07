Retour vers le futur de Retour vers le futur

Mes chats, ma télé et moi

L’été est propice aux rediffusions de films cultes. C’est le cas pour les tribulations atemporelles de Marty McFly et Doc, saga que la RTS propose le mercredi soir. Dernier volet demain.

NOM DE ZEUS!. Avachie devant l’écran, je regarde Retour vers le futur II, film de 1989. C’est l’été, les chaînes passent les classiques. C’est agréable de se plonger à l’intérieur de ce que l’on connaît par cœur. C’est programmé tard sur la RTS2, mais l’option replay fait des merveilles. Toujours un plaisir de retrouver Marty, il est assez mignon dans le style skateur et pas trop macho pour l’époque. Et puis, le meilleur personnage c’est bien Doc, le vieux savant, fou mais pas tant que ça, qui comprend les profondeurs et les subtilités du temps.

Très rapidement dans le scénario,…