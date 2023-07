Robin Golliard à Breitenrain

FOOTBALL. Après trois saisons et demie à Bouleyres, Robin Golliard change de crémerie. Annoncé partant du FC Bulle depuis plusieurs semaines, le milieu offensif s’est engagé avec Breitenrain, huitième de Promotion League la saison dernière. «Je vais garder de bons souvenirs de mon passage à Bulle, mais je suis impatient de vivre cette nouvelle aventure. Breitenrain joue le haut du classement depuis plusieurs années et ça me permettra de me montrer encore plus dans cette ligue.»

Meilleur buteur bullois la saison dernière avec 15 réalisations, Robin Golliard veut poursuivre sur sa lancée avec les Bernois. «Je suis confiant. Avec Marko Dangubic (ex-FC Bulle) et le Brésilien Neto, je serai bien entouré en attaque.» Malgré un test à Neuchâtel Xamax et des contacts avec des formations de…