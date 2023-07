Seize mesures pour la santé sexuelle

L’Etat de Fribourg a dévoilé hier sa stratégie pour la santé sexuelle destinée à toute la population.

MAGALIE GOUMAZ

SOCIÉTÉ. Identité de genre, grossesse, contraception, violences sexuelles, VIH: les questions de santé sexuelle méritaient une vision d’ensemble des prestations et une meilleure coordination cantonale. C’est chose faite avec, en plus, l’élaboration d’une stratégie cantonale, assortie de seize mesures, adoptée par le Conseil d’Etat et présentée hier en conférence de presse.

Avant d’élaborer le document, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a fait un état des lieux auprès de 34 associations, services et partenaires actifs dans ce domaine. Le cercle s’est encore élargi aux professionnels sur le terrain afin de prioriser les thèmes et les actions. L’absence…