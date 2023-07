Tribune libre

Les miraculés de l’étage F

A propos de nos hôpitaux.

Un récent problème cardiaque m’a permis de découvrir le monde des souffrants du cœur, dans leur diversité: des jeunes sportifs victimes de crises cardiaques, des stressés du monde professionnel et des personnes mûres fatiguées de l’organe de Cupidon après une vie bien remplie. Tout ce petit monde se retrouve, après des opérations de spécialistes avec force scalpels et drains, dans des hôpitaux de réadaptation. Et le miracle de la vie continue alors.

L’hôpital de Riaz est l’un de ces îlots de calme. Le programme y est adapté avec égalité de traitement: trois semaines de remise à niveau pour tous, des jeunes et des âgés, des hommes et des femmes ayant dépassé le stade des manifestations sexistes. Tous ces miraculés, au paradis de l’étage…