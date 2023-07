Un coup de pouce du canton à 60 millions de francs

Le canton veut augmenter sa part au capital-actions des Transports publics fribourgeois de 60 millions de francs. Ce montant servirait à soutenir l’entreprise, qui prévoit des investissements massifs ces prochaines années, notamment le remplacement des bus thermiques par des électriques.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

TPF. Pour les Transports publics fribourgeois (TPF), les prochaines années seront rythmées par des investissements colossaux, estimés à plus de 580 millions de francs pour la période 2023-2030. En ligne de mire depuis longtemps déjà, ces derniers concernent tout le canton et répondent à une demande de l’Etat de Fribourg. Ils s’inscrivent dans une «politique de mobilité globale et durable», a souligné Didier Castella, président du Conseil d’Etat et du conseil d’administration des…