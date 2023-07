Un homme escroque ses voisins

BULLE. Depuis début juin, plusieurs plaintes pénales ont été déposées pour des escroqueries commises dans le même quartier d’immeubles à Bulle. Le 18 juillet, la police a pu identifier et interpeller l’auteur présumé: un habitant du quartier, âgé de 24 ans. La perquisition effectuée à son domicile sur ordre du Ministère public a permis de saisir et de confisquer de nombreux objets, notamment des appareils électroniques, du vin et des articles de sport, explique la police cantonale dans un communiqué. Auditionné, l’auteur présumé a avoué des commandes frauduleuses sur internet pour plusieurs milliers de francs. Il a été relaxé au terme des mesures de police.

Il ressort des investigations entreprises que l’intéressé passait des commandes en créant de faux comptes au nom de ses voisins…