Une coupe de bois qui surprend

Plusieurs habitants d’Echarlens ont exprimé leur étonnement par rapport à une récente coupe d’arbres.

ÉCHARLENS. Le sentier des légendes de la Gruyère longe la Sionge à Echarlens, et passe au milieu des vaches et des contes. Depuis peu, l’atmosphère du sentier n’est plus la même car beaucoup d’arbres ont été coupés.

Cet abattage de dizaines de tiges a choqué plusieurs personnes, à l’instar de Nicole Bex, résidente d’Echarlens: «On sait que les arbres communiquent entre eux. Est-ce qu’on leur a laissé le temps de dire ce qu’ils avaient à dire?» Consciente qu’elle n’est pas une scientifique, la citoyenne parle de ses ressentis.

Valentine Kamm, forestière adjointe et collaboratrice nature du 3e arrondissement forestier, explique que les forêts des plaines gruériennes se trouvent…