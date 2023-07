Une directrice des soins intègre le RSSV

SANTÉ

Le Réseau santé et social de la Veveyse (RSSV) a déniché sa directrice des soins. Il s’agit de Sheba Laurence Jeannerat. Infirmière de formation, elle est titulaire de plusieurs diplômes supérieurs, dont un brevet fédéral de responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-sociales, ainsi que d’un master en management stratégique des institutions de santé. Bénéficiant de trente ans d’expérience dans le domaine, Sheba Laurence Jeannerat entrera en fonction le 1er août. Elle aura pour mission «de s’assurer de la pertinence et de l’adéquation des prestations fournies», décrit le RSSV dans un communiqué. Elle devra aussi «prendre en compte les développements actuels et futurs nécessaires dans le but de répondre le plus efficacement aux besoins de la population du district…