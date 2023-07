Une saison éclectique «qui parlera à tout le monde»

La saison 2023-2024 du Bicubic s’annonce variée et rassembleuse. Il s’agit de la 15e et ultime programmation de la coordinatrice Monique Bruegger, qui a reçu moult remerciements lors d’une soirée riche en émotions.

ELODIE FESSLER

ROMONT. Des dédicaces aux techniciens, aux bénévoles, aux chanteurs, au conseil de gestion, au public. Mercredi soir, la coordinatrice du Bicubic Monique Bruegger a présenté sa dernière saison culturelle en rendant hommage à celles et ceux qui font vivre l’institution culturelle romontoise. Une saison éclectique qui devrait contenter les goûts de chacun et chacune. «Ce qu’on aime à Bicubic et ce que j’ai adoré faire durant quinze ans, c’est de s’adresser à tout le monde. Que ce soit des spectacles populaires ou plus pointus.»

Le Kuno circus ouvrira les festivités…