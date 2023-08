«Garder un tracé attractif»

VTT DE DESCENTE. La septième étape des Hot-Trail Series - lisez Coupe de Suisse - avait lieu le week-end dernier sur la piste rouge du Bike Park de La Berra. Un peu plus de 200 vététistes ont dévalé la descente de 1900 mètres. A ce petit jeu, Jolanda Kiener s’est montrée la plus rapide en 4’08, devançant sa concurrente et nouvelle dauphine au classement général Sarah Seematter. Chez les hommes, le Valaisan Junior Paroz a gagné en s’offrant le record du parcours en 3’35. Troisième, le Valaisan Jules Troillet est toujours leader de la compétition.

En U19, le Fribourgeois Alan Nardo s’est imposé en Gruyère. «C’est l’étoile montante du VTT de descente cantonal, confirme Bruno Sturny, du comité d’organisation. Pour continuer d’attirer ce genre de sportifs et pour que les participants aient du…