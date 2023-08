«Je sauve les chaussures!»

Dernier cordonnier du district de la Veveyse, Stéphane Vial s’est fait un nom avec son atelier La Godasse, installé dans l’ancienne école de Grattavache.

ÉLODIE FESSLER

«Pour les coutures, par exemple à l’avant d’une chaussure, j’utilise cette machine qui traverse la semelle. Elle n’a pas de moteur électrique, elle fonctionne encore à pédales.» Dans son atelier de cordonnerie situé dans l’ancienne école de Grattavache, Stéphane Vial tourbillonne entre ses engins.

Une chaussure dans une main, l’autre en train de régler la machine, il fait les démonstrations. Tac-tac-tac-tac. «Vous avez vu? C’est génial, cette machine est in-u-sa-ble! On en fait plus des comme ça. Papa l’avait achetée d’occasion et je travaillais déjà avec quand j’étais enfant.» Il fait ensuite les présentations avec le…