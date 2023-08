A 125 ans, se développer encore en assurant une continuité

Nouveau directeur, agrandissement de la surface de travail, nouvelle installation: l’heure est aux changements et au développement pour l’entreprise Maurice Beaud et Fils.

VALENTIN CASTELLA

ARTISANAT. En 1897, Maurice Beaud investissait les locaux d’une ancienne fabrique horlogère à Albeuve pour créer son entreprise. Plus d’un siècle plus tard, l’entrée du village porte toujours l’empreinte de l’entrepreneur. Sa société, devenue Maurice Beaud et Fils SA (MBF), célèbre ce week-end, avec une année de retard, son 125e anniversaire. Elle compte aujourd’hui 43 collaborateurs. Une journée portes ouvertes est organisée samedi. L’occasion de retracer l’histoire d’une entreprise familiale qui a suivi pas à pas l’évolution technique et technologique de la charpente et de la menuiserie.

