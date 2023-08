Aggravation des exclusions en juniors C et B

FOOTBALL. Clap de fin de la saison 2022-2023, la 113e assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de football (AFF) s’est tenue samedi à Wünnewil. Une assemblée lancée par son président, Benoît Spicher, soulignant le beau parcours helvétique au Mondial féminin et les excellentes prestations de la gardienne bulloise Gaëlle Thalmann.

Devant un parterre de 93 clubs (sur 99 convoqués), le Sarinois de 63 ans a évoqué «une année difficile à cause des incivilités sur et autour des terrains». Si le nombre de cartons jaunes distribués a diminué par rapport à 2021-2022, celui des expulsions et des suspensions a légèrement augmenté.

Insultes et coups

«L’on remarque une aggravation des cartons rouges chez les juniors C et B en raison d’insultes prononcées ou de coups portés sur…