Avant le coup d’envoi

COUPE DE SUISSE, 32e DE FINALE

Après deux défaites en Promotion League, le FC Bulle dispute le premier tour de la Coupe de Suisse face à Savièse, dimanche en Valais. Coup d’envoi à 14 h au stade Saint-Germain.

Hors jeu. Parisod et Batbout sont blessés. «Nathan Tayey est aussi aux soins à cause de sa hanche. On ne veut pas brusquer son retour», explique l’entraîneur Cédric Strahm. Morard est convalescent, Tutonda toujours suspendu. Titebah et Asllani sont de retour.

Enjeu. Face à une équipe de 2e ligue, le FC Bulle doit se qualifier. «Le championnat et la Coupe n’ont rien à voir. Je respecte l’opposition. Je ne me sers pas de Savièse pour préparer la réception de Servette M-21 (le 26 août). Ma composition sera faite en fonction des entraînements et de l’état de forme. Ceux qui ont besoin…