Battu par Carouge, le FC Bulle a "trop reculé"

VALENTIN THIERY

Football. Le FC Bulle n’est pas prêt. La défaite 1-2 de samedi contre Etoile Carouge en est la preuve, une semaine après celle à Cham en ouverture du championnat de Promotion League. Pour leur premier match devant leurs supporters, les Gruériens ont affiché bien plus de carences qu’ils n’ont rassuré. Ils sont avant-derniers du classement.

Les résultats et la situation en Promotion League



Ce sont pourtant les joueurs de Cédric Strahm qui ont ouvert la marque. Sur une de ses montées tranchantes, Maxime Afonso, repositionné back gauche avec succès, trouvait Yann Kasai. La reprise du robuste attaquant était joliment sauvée au premier poteau par le keeper Signori Antonio. Opportuniste, Filipe Borges faisait 0-1 (15e) sur le rebond. C’était tout pour les locaux, de plus en plus promenés par le fond de jeu genevois.

Un fond de jeu qui n’apportait pas spécialement d’occasions. Jusqu’au moment où Kevin Sumbula provoquait un penalty transformé par Mathis Magnin (29e, 1-1). Avant ça, Maxime Afonso et le nouveau venu Amara Cissé avaient été pris dans leur dos en profondeur.

Mauvaise habitude

Comme souvent la saison passée, Bulle revenait des vestiaires en encaissant très tôt, sur une erreur plein axe. Elle permettait à Usman Simbakoli de remporter son duel face à Killian Ropraz pour le 1-2 (46e), l’attaquant de Carouge se rachetant de son énorme raté dans les arrêts de jeu du premier acte.

Les Gruériens avaient alors très peu d’idées balles au pied pour surprendre les Genevois. Longs ballons et manque de créativité: les rares dangers sont arrivés du flanc gauche via Nathan Tayey et Maxime Afonso. Tactiquement, les visiteurs ont beaucoup dérangé la troupe d’un Cédric Strahm qui n’a jamais pu contrecarrer le plan adverse. Physiquement, Bulle a enfin des lacunes à travailler au plus vite.

Le transfert estival Loan Bueche croyait bien offrir un point inespéré aux siens à quelques instants du coup de sifflet final. Mais sa tête heurtait le poteau.

Le FC Bulle va s’offrir un petit bol d’air frais avec la Coupe de Suisse. Dimanche prochain, il ira en Valais pour y défier Savièse (2e ligue) au premier tour de la Coupe de Suisse. Le 26 août, il recevra ensuite Servette M21.

La suite du calendrier du FC Bulle

La réaction de Cédric Strahm...

...sur le début de match: "On voulait présenter un meilleur visage après être passés à travers notre première mi-temps à Cham. Contre Carouge, on a été entreprenants, on a suivi notre plan de match on a marqué. Mais le penalty leur a donné de l'énergie et on a trop reculé à partir de là et baissé en rigueur. On voulait les empêcher de mettre leur jeu en place, mais sans parquer l'autobus car ce n'est pas notre style."

...la faible créativité dans le jeu: "On est capables de mieux dans les sorties de balle. Mais ils venaient à sept pour presser. On a tenté d'utiliser la vitesse de Nathan Tayey à droite. Et on a été dangereux sur ce côté-là d'où vient le but."

...le manque de contenu et le 0/6: "Je ne suis pas d'accord pour le contenu. Des choses se mettent en place depuis Cham. Des joueurs sortent gentiment la tête de l'eau parce qu'ils n'ont pas vécu de grandes saisons l'an passé. Oui, on a été dominés dans le jeu. Mais si le poteau de Loan Bueche rentre..."

...l'état physique de sa troupe: "Certains ont bien fini, d'autres ont tout donné. Mais je peux attendre davantage des remplaçants."

...le départ de Jules Desportes: "Je n'ai rien à dire. Si je suis déçu? Des joueurs vont et viennent. C'est le foot."

La réaction de Filipe Borges:

"Personnellement, je ne suis pas du tout content de ma prestation. Il était compliqué pour toute l'équipe d'ailleurs. Carouge était plus lucide que nous avec le ballon. On a perdu trop de possessions en voulant vite attaquer Avec les courses vers l'avant puis vers l'arrière, on a gaspillé de l'énergie. Le match de Coupe va notre permettre de penser à autre chose et prendre de la confiance."

---------------------------------------------------------------

FC Bulle – Etoile Carouge 1-2 (1-1)

Stade de Bouleyres: 554 spectateurs.

Arbitre: M. Monder, qui avertit Sumbula (28e, antijeu), Ombala (54e, antijeu), Wenzi Wenzi (67e, jeu dur), El Jaouhari (71e, antijeu), Chamsoudinov (82e, antijeu) et exclut Ombala (88e, antijeu).

Les buts: 15e Borges (1-0), 29e Magnin (1-1, sur penalty), 46e Simbakoli (1-2).

Bulle: Ropraz; Ndebele (56e Dos Santos), Sumbula, Cissé (87e Yohans), Afonso; Wenzi Wenzi, Bürgisser; Teixeira (73e Delley), Borges (87e Bueche), Tayey; Kasai (56e Chamsoudinov). Entraîneur: Cédric Strahm.

Etoile Carouge: Antonio; Felder, Rüfli (39e Ombala), Kursner; Correia (63e Hysenaj), Chappuis, Magnin, Munishi (79e Nvendo); El Jaouhari (79e Mulliqi), Caslei (63e Fernandez), Simbakoli. Entraîneur: Adrian Ursea.

Notes: Bulle sans Tutonda, Asllani (suspendus), Titebah, Batbout, Morard, Parisod (blessés), ni Gapany (pas convoqué). La tête de Bueche trouve le poteau (92e).