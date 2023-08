Benjamin Gapany: «Ce gros résultat prouve que je suis là»

Neuvième de sa première fête d’Unspunnen, le Marsensois Benjamin Gapany a tutoyé l’exploit sur la sciure d’Interlaken. Là où le favori thurgovien Samuel Giger a triomphé et le néophyte gruérien Paul Tornare s’est montré devant 15900 spectateurs.

QUENTIN DOUSSE, À INTERLAKEN

LUTTE SUISSE. Il est midi sonnant dimanche à Interlaken. L’étonnement des spectateurs fait écho au questionnement des journalistes alémaniques: «Kann Gapany die Überraschung schaffen?» se demande-t-on ici et là dans l’arène comble. Benjamin Gapany, en tête ex aequo avec le Singinois Steven Moser après trois passes, pouvait-il créer la sensation à la fête d’Unspunnen? Et devenir le premier Romand à s’imposer sur la Höhematte depuis 1976, avec le sacre du Sarinois Ernest Schläfli?

Son coéquipier blessé Johann Borcard y a…