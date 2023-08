A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05



T’as où ton tatoo?

Le geste est définitif et pourtant il se banalise: le tatouage prospère sur la peau des Suisses, tantôt discrètement tantôt de manière spectaculaire. Aujourd’hui, les salons ne sont plus les seuls à pratiquer cet art: certains se tatouent en soirée, entre copains, ou se tatouent carrément euxmêmes en suivant des tutoriels sur internet. Mais attention: amateur ou professionnel, lorsqu’il s’agit de se faire détatouer la route est longue et la facture salée. ■