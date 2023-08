C’est quoi l’amitié?

A propos d’une étude sociologique réalisée récemment par l’Institut Gottlieb Duttweiler, sur mandat du Pour-cent culturel Migros.

Il ressort de données sociologiques que le Suisse cultive en moyenne quatre amitiés simultanément. Peutêtre que le pluriel est là comme la réserve alimentaire afin d’anticiper une pénurie potentielle. Quoi qu’il en soit, on ne sait pas précisément sur quels critères est établi ce constat, qui ne semble pas capter toute l’ambiguïté de l’âme humaine. Dans la réalité, le sentiment est plus fréquemment habillé d’une sincérité feinte qu’induit par une noble inspiration. Doit-on, en réaction, se réfugier au plan collectif dans la misanthropie et au plan individuel dans l’isolement? Assurément non, mais là encore la sagesse et l’expérience suggèrent d’appréhender…