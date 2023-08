Canton de Fribourg: la liaison radio des abris de situation d’urgence est fonctionnelle

L’Organe de conduite, en collaboration avec les communes, a mis en œuvre un réseau de points de rencontre d’urgence (PRU). Il permet d’offrir à la population une assistance immédiate en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de pénurie, communique la Police cantonale fribourgeoise.

Dans le canton de Fribourg, 156 PRU (au moins un par commune) ont été définis et répertoriés en ligne. Le Centre d’engagement et d’alarme de la police a testé mercredi leurs liaisons radio et approuvé leur «parfait fonctionnement». Ces dernières feront par ailleurs l’objet d’un contrôle annuel.

«Concrètement, la population peut s’y abriter momentanément et s’informer au sujet de la situation spéciale en cours, recevoir les premiers secours médicaux et faire part de ses besoins en matière d’aide d’urgence.» EF