Canton de Fribourg: le programme de la semaine du goût dévoilé

Désignée ville suisse du goût pour 2023, la ville de Fribourg assure «mettre les bouchées doubles» pour la semaine du goût qui animera plusieurs villes suisses.

Le week-end du 15 au 17 septembre sera notamment dédié à la bénichon. Pendant ces trois jours, annonce la ville, un marché du terroir sera installé de la place Tinguely à la rue de Lausanne, alors qu’une cantine servira le repas de bénichon sur la place Georges-Python.

En plus de cela, les visiteurs pourront notamment visiter dès le 15 septembre une ferme montée en ville dans le parc des Grand-Places. Cette dernière exposera des animaux et proposera des stands didactiques d’apiculture, de céréales, d’arboriculture et de lait équitable.

A Bulle, des dégustations sont proposées durant la semaine. De plus amples informations sont disponibles en ligne dans le programme de l’événement. GB