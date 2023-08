Celui qui crée et détruit

Ils sont quatre seulement, mais partout autour de nous. Cet été, LaGruyère donne carte blanche aux photographes et aux journalistes pour faire parler les quatre éléments. Dernier épisode avec le feu et sa symbolique ambivalente.



XAVIER SCHALLER

Des quatre éléments, le feu est le plus ambivalent: ami et ennemi, créateur et destructeur, purificateur et vengeur. Entre les langues de feu de l’Esprit saint et le feu divin qui détruit Sodome et Gomorrhe, il y a un monde. Comme entre le feu du bûcher judiciaire et celui du bûcher funéraire, même si la fonction purificatrice est présente dans les deux cas.

Question destruction, on a été servi cet été avec les mégafeux de forêts et celui qui a ravagé Hawaï récemment. Pour l’aspect créateur, on pense souvent aux arts du feu, avec le travail de la…