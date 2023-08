Châtel, Romont et La Tour: «enfin» taillés pour le podium?

Le championnat de 2e ligue interrégionale reprend ses droits ce week-end pour Châtel-Saint-Denis, Romont et La Tour/Le Pâquier. Entre prudence et ambition, les trois équipes du sud du canton se présentent et dévoilent leur objectif.

TEXTES PATRICK MARGUERON

FOOTBALL. Après plusieurs semaines de préparation d’été, la reprise en 2e ligue interrégionale arrive à point nommé. Dans un groupe 1 remanié et composé à 100% d’équipes romandes, le FC Châtel-Saint-Denis, le CS Romontois et le FC La Tour/Le Pâquier commencent la saison 2023-2024 ce week-end (voir horaire de la première journée ci-contre). Alors que les Veveysans et les Glânois avaient terminé le dernier exercice en luttant pour le top 4, les Gruériens avaient connu, eux, une fin de saison compliquée. Au moment d’entamer un nouveau…