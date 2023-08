Chaque soir, il y a match!

Le football rassemble.

Cela pourrait être à la télé, mais non! C’est sous mon balcon, tous les jours en fin d’après-midi! Ils arrivent l’un après l’autre, ballon sous le bras, et une fois assez nombreux pour faire un match, ça démarre! Pas d’arbitre, mais pas d’altercations pour autant. But ou pas but, faute ou pas faute… Les discutions sont animées, mais sans plus. Des enfants d’origines diverses, amoureux du ballon, qui se retrouvent chaque soir pour partager leur passion.

Et cela, sans natels! Certains possèdent déjà une technique au-dessus de la moyenne et imitent leurs idoles lors de célébrations de buts. Un spectacle que j’apprécie avec plaisir et qui me rappelle mon enfance à Bulle, où l’on procédait de la même manière, dans tous les quartiers. Il suffisait d’un ballon et…