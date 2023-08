Chef, mais avec le sourire

A la direction de la Schola de Sion depuis vingt ans, Marc Bochud n’a rien perdu de son goût pour le travail avec de jeunes chanteuses et chanteurs. Rencontre à l’occasion d’un concert que l’ensemble vocal donnera samedi à Charmey.

ÉRIC BULLIARD

Sur cette terrasse riazoise, il semble chez lui. Et pas seulement parce qu’il habite à deux pas. Il salue et tutoie tout le monde, dans un sourire qui ne va guère le quitter tout au long de la discussion. Le regard aussi semble sourire, avec une douceur qui n’empêche pas l’enthousiasme. Instrumentiste, chanteur, chef de chœur, enseignant, Marc Bochud a exploré (de front ou successivement) les facettes de la musique et il en parle avec une gourmandise tranquille.

En août 2003, il reprenait la direction de la Schola de Sion, qui sera en concert samedi…