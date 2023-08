Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

POINT DE DÉPART, ce sont les traditions de la Gruyère – le patois, les produits du terroir, etc.; la boucle, c’est le passage par les Etats-Unis et leur concept éculé de centres commerciaux avec des aventures à vivre. Et le retour, c’est acheter des produits du terroir dans un environnement cent mille fois dupliqué dans le vaste monde.

VIE ANIMALE dans le canton: un loup abattu par les gardes-faune près de Bellegarde, un Super Puma dans les airs posant les pylônes du télésiège des Joux, à Moléson. Et, à Gruyères, le chat de la mère Michel s’est perdu.

SLOGAN DES VERT.E.S Fribourg pour la campagne des élections fédérales de cet automne: «Notre climat, votre voix». On peut faire plus court, plus racoleur, plus smoothie: «Solutions climat».

POISSONS DU LAC, perches,…