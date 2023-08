Des centaines de motos et de voitures attendues à Espace Gruyère

Entre 250 et 350 véhicules motorisés de tous styles venant de Suisse et de France seront exposés le 9 septembre dans les halles d'Espace Gruyère à l'occasion du 10e Meeting street addict. Les visiteurs pourront admirer des motos, des oldtimers, des voitures de sport, américaines ou japonaises. Organisateur de l'événement, le club automobile street addict indique «qu’un concours de sonorisation, un show néon, un show limbo véhicules et d’autres animations» sont aussi au programme. Au terme de la manifestation, plus de 70 coupes viendront récompenser les plus beaux engins des différentes catégories. EF