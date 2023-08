Des coups de feu à Bulle

Le Centre d''engagement et d'alarme a été avisé mercredi à 19 h que des coups de feu avaient été tirés à Bulle, à la rue de la Berra. Une femme de 43 ans et un homme de 26 ans ont été blessés, indique la police cantonale qui a déployé des effectifs pour sécuriser les lieux et faciliter l'intervention des ambulances.

L'auteur présumé des coups de feu est un homme de 59 ans qui a été interpellé dans le calme. Le Ministère public a ouvert une enquête.