Des sports pour tous en libre-service

Envie de faire une partie de pétanque ou de taper dans un ballon de foot sans avoir le matériel nécessaire? Les casiers Equip donnent accès à boules, balles et ballons et se déverrouillent à l’aide d’un smartphone.

CANDY RAPAZ

LOISIRS. La commune d’Attalens s’est récemment dotée d’un casier connecté Equip, créé dans le but de rendre la pratique du sport accessible à tous. Le principe est simple: le casier permet, via une application, d’emprunter gratuitement du matériel de sport en libre-service, en tout temps. La boîte peut s’adapter à différents types de matériel pour la pratique d’activités telles que la pétanque, le basket ou encore le tennis. La boîte est écologique, puisqu’elle permet de faire du sport sans posséder soi-même le matériel nécessaire et donc de réduire les inégalités…