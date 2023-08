Des trains pas comme les autres

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Serbie

Philippe Gougler part à la découverte de la Serbie, un état des Balkans et une terre de caractère, aux atours encore peu explorés. Au programme de son périple ferroviaire: le luxueux train bleu, train légendaire construit pour le maréchal Tito, et la découverte de la capitale Belgrade et ses étonnants mariages collectifs. Le voyageur explore également la campagne qui lui réserve de nombreuses surprises avec des maisons flottantes, un étrange cercle magnétique ou encore des thermes très conviviaux. ■