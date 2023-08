Emotions fortes en Gruyère

LUTTE SUISSE. «Selon mes prédécesseurs, c’est du jamais vu!» La présidente du Club des lutteurs de la Gruyère Sophie Tornare est encore toute chamboulée par l’authentique exploit de ses trois fils à Morgins. Dimanche à la Fête cantonale valaisanne remportée par le Broyard Romain Collaud, Paul (rang 5b, 56,75 points), Laurent (5c, 56,75) et Philippe (6a, 56,50) ont tous été coiffés. «C’est beau que Laurent et Philippe aient décroché leurs premiers lauriers en même temps. Avant Laurent (16 ans fin septembre), il faut remonter à 1984 et Nicolas Guillet (Charmey) pour voir un si jeune nouveau couronné chez nous», ajoute-t-elle.

Après avoir bien célébré la performance avec le club, les parents Sophie et François n’étaient pas au bout de leurs émotions. Lundi, leur aîné Paul leur apprenait…