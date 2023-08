Encore un titre pour Pablo Mobèche

KARATÉ. Champion du monde 2019 et d’Europe 2022 par équipes de karaté shotokan, Pablo Mobèche a assumé son statut en Hongrie. Le sociétaire du Saïgokan Karaté de Bulle est devenu dimanche passé champion du monde de kata (simulation de combat) catégorie +180 (n.d.l.r.: l’addition de l’âge des trois membres du team doit dépasser 180 ans). «Ce titre ne va pas changer ma vie. Mais ça reste un moment fort émotionnellement», confie Pablo Mobèche, 73 ans.

Le brocanteur de La Tine et ses camarades tessinois ont terminé devant la République tchèque et le Japon. Les karatékas helvétiques se sont distingués par leur homogénéité. «En kata, il faut être synchronisés, mettre de la force et de la vitesse dans les mouvements. Je redoutais qu’on commette des erreurs, car on s’était peu entraînés avec ce…