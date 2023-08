Entreprises formatrices récompensées

GRANGES-PACCOT. La sixième édition de la Rentrée des entreprises réunissant entrepreneurs, élus et acteurs économiques a attiré 300 personnes à Forum Fribourg. Au cœur de la manifestation organisée par l’Union patronale du canton de Fribourg, la reconnaissance des meilleures entreprises formatrices. Neuf prix ont ainsi été distribués dans trois catégories: technique de la construction, technique et mécanique, ainsi que services, commerce et santé. Les sociétés du Sud, Pilloud SA (couverture, Châtel-Saint-Denis), Lucky Motos SA (mécanique, Bulle) et Fleury Opticiens SA (optique, Bulle) font partie des lauréats. Le prix «Coup de cœur» revient à la laiterie-fromagerie d’Arconciel, distinguée pour son soutien particulier envers son apprenti Habteab Makele, requérant d’asile érythréen. La…