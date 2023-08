Festival des brasseries artisanales samedi

SEMAINE DU GOÛT. Samedi, de 11 h à minuit, la 9e édition du Festival des brasseries artisanales de Fribourg aura lieu sur la place Georges-Python à Fribourg. La manifestation s’inscrit cette année dans le cadre des festivités de la Semaine du goût (lire ci-contre), en proposant un food-pairing (littéralement «appariement d’ingrédients», le plus souvent inhabituel) et des ateliers de dégustation. Ces derniers, en français et en anglais, «seront animés durant la journée par des sommeliers de la bière», précisent les organisateurs. La journée sera musicalement animée par les IrishFribs ainsi que par la Guggen des 3 canards. Des stands de nourriture permettront de se restaurer sur le site. Vendredi déjà, de 16 h à 23 h, un afterwork est organisé sur la place, avec plusieurs bières suisses et…